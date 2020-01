Energia: borsa elettrica, prezzo +17,6% a 48,48 euro/mwh

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Prezzo dell'elettricità in rialzo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 6 a domenica 12 gennaio, il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (Pun) si porta a 48,48 euro/MWh, in aumento di 7,25 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (+17,6%). Lo rende noto il Gme in un comunicato.

Ancora in decisa crescita anche i volumi di energia elettrica scambiati in borsa, pari a 4,5 milioni di MWh (+23,1%), e la liquidità del mercato, al 77,1% (+3,5 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, ovunque in rialzo, sono variati tra 46,23 euro/MWh del Nord e 62,21 euro/MWh della Sicilia.