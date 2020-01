Infortuni: operaio cantiere M4 in arresto cardiaco dopo frana**

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - E' in arresto cardiocircolatorio l'operaio di 42 anni, I.R., finito un'ora fa, intorno alle 18.40, sotto cumuli di terriccio a 18 metri di profondità dopo una frana all'interno dei cantieri della metro 4 di Milano, in via Tirana. I vigili del fuoco, con due squadre sul posto, lo hanno tirato fuori e i sanitari del 118 hanno potuto iniziare le manovre di rianimazione che sono ancora in corso sul posto. L'operaio ha provato a liberarsi dai detriti ma avrebbe perso i sensi poco dopo.