M5S: Lollobrigida a Buffagni, 'Fdi cresce mentre voi dimezzate voti'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Fa davvero sorridere il viceministro grillino Buffagni che per sfuggire alle domande sulle difficoltà del suo partito prova a paragonare i loro voti con quelli di Fratelli d’Italia. Peccato che in tutte le ultime elezioni Fdi è cresciuta arrivando quasi a triplicare i voti delle politiche mentre proprio il M5S nello stesso arco temporale li ha visti dimezzare". Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Milioni di elettori -aggiunge- hanno abbandonato il M5S reo di aver accettato improbabili alleanze, anche con l’odiato Pd, pur di rimanere abbarbicati alle poltrone. Al contrario, la coerenza e la bontà delle proposte hanno premiato Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, che nei sondaggi di gradimento dei più importanti leader scala la vetta arrivando in cima alle preferenze degli italiani. In Piemonte, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Umbria: ovunque si sia votato Fratelli d’Italia è cresciuta e il M5S è calato. E sarà così anche in Emilia-Romagna e in Calabria. Nel frattempo, se il viceministro Buffagni si ritiene soddisfatto, figuriamoci noi”.