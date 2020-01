Brexit: Buffagni, 'al lavoro per portare imprese in Italia'

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - La Brexit "deve essere percepita come una occasione per dire alle multinazionali che oggi sono a Londra di venire in Italia che ci sono le condizioni. Stiamo lavorando ad una norma ad hoc che poi l’Ice e le nostre ambasciate potranno presentare all’estero come biglietto da visita per dire di stare in Italia se volete rimanere in Europa. Milano può essere un volano ma va bene ovunque in Italia". Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, a margine di un convegno a Milano sulla valorizzazione dei brevetti.