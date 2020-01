E.Romagna: Di Maio (IV), 'Zingaretti polemizza con alleati Bonaccini, bella strategia'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Chissà a quale raffinata strategia risponde polemizzare con gli alleati di Stefano Bonaccini da parte del segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, il quale sostiene che il suo partito starebbe facendo campagna 'in splendida solitudine'. Conosce poco la realtà emiliano-romagnola e forse non sa che ci sono migliaia di persone (molte non del Pd) che ogni giorno organizzano volantinaggi, banchetti, iniziative, incontri, raccolte fondi e molto altro”. Lo dichiara Marco Di Maio, deputato emiliano-romagnolo di Italia Viva.

“Noi di Italia Viva siamo in prima linea, impegnati con la lista Bonaccini Presidente, e lo sappiamo bene. Anzi, vogliamo cogliere l’occasione di questa inutile polemica per ringraziarli tutti, a prescindere dal partito che voteranno. Sul territorio siamo uniti da un obiettivo comune - sottolinea- vincere il 26 gennaio con Stefano Bonaccini. Se qualcuno a Roma vuol dare una mano ma non sapendo come fare sceglie di polemizzare con chi gli alleati di Bonaccini, allora la strategia del silenzio è il miglior contributo”, conclude.