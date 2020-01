Disabili: Iv, 'fondi aumentati ma giunta lombarda li penalizza'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Italia Viva chiede fermamente alla Giunta della Regione Lombardia di rivedere la delibera numero 2720 che, nel delineare il Piano Regionale per la non autosufficienza 2019-2021, ha stabilito condizioni peggiorative nell'erogazione degli interventi a favore di persone con disabilità gravissima, tra l’altro, introducendo limiti di accesso e soglie di ISEE socio-sanitario mai previste in precedenza, che riducono notevolmente la platea dei beneficiari”. Lo dichiarano Patrizia Baffi, consigliera regionale di Italia Viva, e la deputata di Italia Viva Lisa Noja.

“Italia Viva – spiega Baffi - condivide la mozione del Pd che va in questa direzione, ma ha anche già depositato la richiesta di audizione urgente in commissione Sanità dell'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Bolognini, perché renda conto dei motivi che hanno indotto la Giunta a una decisione così peggiorativa e penalizzante per le persone con disabilità e perché sia subito avviato un tavolo di confronto per la revisione della delibera in questione”.