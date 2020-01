M5S: blog, 'restituzioni trasparenti, tutto il resto fake news'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Facciamo chiarezza. Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie al taglio volontario degli stipendi dei suoi portavoce, restituisce denaro ai cittadini per finanziare le pmi e progetti utili alla collettività. Ad oggi, infatti, sono stati restituiti complessivamente 106 milioni di euro". Si legge nel blog di M5S.

"Non esiste nessun conto segreto e il denaro proveniente dal taglio degli stipendi degli eletti del MoVimento 5 Stelle è gestito dal comitato per le rendicontazioni-rimborsi del MoVimento 5 Stelle, dotato di uno statuto, in totale trasparenza, come si evince dal sito tirendiconto, dove è pubblicato lo statuto e l’estratto conto: https://www.tirendiconto.it/parlamento/trasparenza_beta.php".

"Sono gli iscritti, tramite votazione sulla piattaforma Rousseau, che decidono dove destinare ogni singolo euro delle rendicontazioni. Non esiste nessun conto personale del capo politico e dei capigruppo di Camera e Senato. Chi dice il contrario è in malafede e mente sapendo di mentire. E’ tutto pubblico e viene gestito in modo completamente trasparente. Con cadenza mensile, infatti, viene pubblicato l’elenco dei contributi aggiornato sul sito https://www.movimento5stelle.it dove è reperibile anche lo statuto del comitato".