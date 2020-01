Riforme: Pagano, 'dispiaciuto umanamente e politicamente da ritiro firme 4 colleghi Fi'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Ci sono rimasto male innanzitutto umanamente. Poi, a livello politico, credo sia un errore". Nazario Pagano di Forza Italia, tra i promotori della raccolta firme in Senato per il referendum sul taglio dei parlamentari, parla così del ritiro ieri delle adesioni di 4 colleghi di Forza Italia, lasciando la Cassazione, dove oggi è stato depositato il plico con i nomi dei senatori che chiedono il quesito.

"Dovevamo consegnare le firme in Cassazione di lì a poco e sono stato informato via whatsapp: l'annuncio del ritiro della firma senza alcuna spiegazione. Forse qualcuno pensava di fare una mandrakata... per fortuna, mancava ancora del tempo per il termine ultimo del deposito delle firme e come si è visto in poche ore, non solo abbiamo raggiunto quelle necessarie, anzi ne abbiamo raccolte pure di più".