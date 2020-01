Ex Ilva: incontro Fim Fiom Uilm e A.Mittal venerdì 17 su rispetto integrativo**

Roma, 10 gen.(Adnkronos) - Incontro tra Fim Fiom Uilm e ArcelorMittal venerdì prossimo 17 gennaio a Roma. Sul tavolo il contratto integrativo siglato dalla multinazionale dell'acciaio per gli stabilimenti ex Ilva dopo la sostanziale 'revoca' dell'accordo per il sito di Genova Cornigliano, annunciata nei giorni scorsi. Al confronto, che si svolgerà alle 10, parteciperanno i coordinatori nazionali di Fim, Fiom, Uilm e per ArcelorMittal siederà Cosimo Liurgo, responsabile relazioni industriali della multinazionale.