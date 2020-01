M5S: processo firme false, giudice Palermo in Camera di consiglio, oggi la sentenza

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - E' entrato pochi minuti fa in Camera di consiglio il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio per emettere la sentenza del processo sulle cosiddette firme false del M5S che vede alla sbarra 14 imputati, tra cui ex deputati nazionali e regionali grillini che nel frattempo hanno abbandonato il Movimento Cinque stelle. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di falso e della violazione della legge regionale che ha recepito il testo unico in materia elettorale. L'udienza si è aperta con le ultime arringhe difensive, tra cui quella dell'avvocato Mauro Torti. Subito dopo il giudice è entrato in Camera di consiglio. Non ci sono state repliche del pm né controrepliche della difesa. La sentenza verrà emessa in giornata.

Secondo la procura, nella notte del 3 aprile 2012, durante la campagna elettorale per le amministrative di Palermo, al comitato del Movimento furono ricopiate migliaia di firme per provare a rimediare a un banale errore su un luogo di nascita di un sottoscrittore. Il timore era quello di non riuscire più a raccogliere le firme necessarie per la presentazione delle candidature. Gli imputati sono gli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Giulia di Vita e Claudia Mannino, gli ex deputati regionali Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, la ex collaboratrice del gruppo all’Assemblea regionale siciliana Samantha Busalacchi, gli attivisti Giuseppe Ippolito, Riccardo Ricciardi, Pietro Salvino, Alice Pantaleone, Antonio Ferrara. Il processo sarebbe andato in prescrizione nel prossimo febbraio.