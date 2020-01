Migranti: Marcucci, 'rinvio su Gregoretti votato anche da Lega'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Per Matteo Salvini sulla vicenda Gregoretti siamo senza dignità? “Salvini parla spesso a sproposito e questo è uno di quei casi. Ieri abbiamo fatto la riunione dei capigruppo e abbiamo deciso all'unanimità che nella settimana precedente alle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, com'è costume del Parlamento, non ci sarebbero state né commissioni né aula”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Andrea Marcucci, capogruppo al senato del Partito Democratico. “L'abbiamo votato all'unanimità, Lega compresa, nella capigruppo e poi anche in aula. Non capisco, forse votano a sproposito oppure non ascoltano”, ha aggiunto a Rai Radio1 Marcucci.