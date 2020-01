L.elettorale: Tajani, 'Fi per mix proporzionale-maggioritario'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Le regole si scrivono tutti insieme. Noi siamo sempre stati favorevoli ad un mix tra proporzionale e maggioritario". Lo ha detto Antonio Tajani, Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, a Skytg24.

"Bisogna vedere come è la nuova proposta ma se la maggioranza pensa ad una nuova legge elettorale vuol dire che sente aria di elezioni, perché evidentemente teme di perdere in Emilia Romagna e in Calabria ed essere costretta ad andare ad elezioni anticipate. A pensar male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca: probabilmente si stanno preparando per difendere quello che possono difendere”.