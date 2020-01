Palermo: Di Dio, 'su ztl notturna scelte ideologiche, serve solo per fare cassa' (2)

(Adnkronos) - L’amministrazione comunale, afferma la presidente di Confcommercio Palermo, "si assume la responsabilità di un provvedimento che scontenta tutti e che impoverirà un centro storico che negli ultimi anni è stato rivitalizzato grazie anche agli sforzi, alla professionalità e agli investimenti dei tanti bravi imprenditori che ci hanno creduto. Ora c’è il pericolo che a pagare le conseguenze di una politica 'visionaria' siano anche centinaia di lavoratori del centro storico".

"Questo provvedimento - conclude - in realtà ha l’obiettivo di fare cassa sulla pelle dei cittadini e non potrà certamente arginare fenomeni di inciviltà che ammorbano la vita di residenti e di turisti che soggiornano in centro storico. Senza dimenticare che mancano i servizi a supporto come parcheggi e un servizio autobus efficiente".