Fdi: Meloni, 'premier donna? staremmo meglio se l'avessimo già avuta' (2)

(Adnkronos) - "Le donne stesse sono vittime di alcuni tabù, non credono di potercela fare a competere con gli uomini e finiscono per competere tra loro stesse, convinte che ci sia un livello più basso nel quale relegare le proprie competenze. Questo tabù io non ce l’ho mai avuto». Ma un donna premier farebbe la differenza? "Se l’avessimo già avuta staremmo meglio – spiega la Meloni - Nel mio lavoro sono abituata a dare il massimo. Non guardo alla politica come un percorso personale, ho il senso della misura e i piedi per terra".