Fdi: Meloni, 'premier donna? staremmo meglio se l'avessimo già avuta'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Per me non è stato e non è facile. Ho provato a ritagliarmi qualche giorno di vacanza per stare con mia figlia (Ginevra, 3 anni, ndr), ma oggi ho passato 12 ore al telefono". Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista a Grazia parlando del suo ruolo (unica donna in Italia) di leader di una forza politica.

Tempi maturi per una donna premier? "Questo dipende dalle donne. Per me i tempi sono sempre stati maturi. Gli italiani hanno una certa resistenza a riconoscere che le donne dimostrano tutti i giorni di saper governare, anche quando escono dai confini domestici. La mancanza di leadership femminili è una contraddizione perché la nostra è la stessa nazione che ripone nelle mani delle donne la gestione di tutto ciò che è più prezioso: la famiglia, i figli, la casa".