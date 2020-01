L.elettorale: Brescia, 'metodo nuovo, no a leggi a fine legislatura' (2)

(Adnkronos) - "La presente proposta di legge -si legge nel testo Brescia- intende avviare una discussione parlamentare sulla riforma della legge elettorale e rappresenta il risultato di un lavoro condotto con un metodo in profonda discontinuità con il passato per due principali ragioni. Innanzitutto, tale proposta viene volutamente depositata in una fase in cui la legislatura è ancora lontana dalla sua scadenza naturale e dalla relativa consultazione elettorale, con l’obiettivo di non condizionare il merito della discussione e l’individuazione di un adeguato sistema elettorale a interessi di parte.

"Il cambiamento delle regole sul finire della legislatura non ha certamente agevolato il grado di consenso politico e ha al contrario innalzato il livello di conflittualità tra le parti sui diversi sistemi fin qui adottati dal legislatore. In quest’ottica la doverosa ricerca del dialogo costruttivo tra le forze politiche caratterizza il secondo elemento di discontinuità nel metodo".

"La presente proposta beneficia infatti del confronto non solo tra le forze di maggioranza, ma anche tra le forze di maggioranza e di opposizione promosso dal proponente nel mese di dicembre 2019 in qualità di presidente della commissione Affari Costituzionali. Si è trattato di un confronto trasparente e sincero che ha evidenziato disponibilità e ascolto, seppur con legittime differenze di posizione".