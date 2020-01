Enel X: al Ces presenta JuiceAbility, per ricaricare sedie a ruote elettriche (3)

(Adnkronos) - A Las Vegas sono esposte le soluzioni per l’illuminazione pubblica di Enel X tra i quali gli strumenti di Adaptive Lighting che, grazie ai sensori e a specifici algoritmi permettono di regolare l’intensità dei fasci luminosi in base alle reali condizioni di traffico, atmosferiche e di visibilità con luce naturale consentendo così, a parità di sicurezza, di ridurre i consumi energetici delle città.

Le soluzioni di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici sono presenti al CES con la “famiglia Juice”, la gamma di prodotti completa, modulare e scalabile per le esigenze di mobilità, pubblica o privata. Dalla JuiceBox per la ricarica domestica che combina velocità, performance e convenienza alla JuicePump adatta all’uso pubblico, in grado di ricaricare la maggior parte dei veicoli elettrici per l’80% in circa 30 minuti; passando per JuiceLamp che integra l’illuminazione pubblica a Led con l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e predisposto per videosorveglianza, monitoraggio della qualità dell’aria e connettività in fibra o WiFi urbano.

Enel X espone a Las Vegas anche la tecnologia per la gestione attiva della domanda, il Demand Response che consente di modulare i consumi energetici dei clienti aderenti, industriali e commerciali, con l'obiettivo di garantire una maggiore flessibilità e stabilità della rete. Il servizio di Demand Response, di cui Enel X è principale operatore con una capacità gestita di oltre 6 GW nelle Americhe, in Europa, in Asia e in Oceania, permette ai clienti che mettono a disposizione la modulazione dei consumi, di accedere ad una nuova fonte di remunerazione e diventare un attore attivo all’interno del sistema elettrico. Completano i prodotti e servizi in mostra al Consumer Electronics Show, le soluzioni di Enel X per l’accumulo di energia con batterie a ioni di litio dotati di un software intelligente DER.OS per l’ottimizzazione dei consumi e la partecipazione ai programmi di Demand Response.