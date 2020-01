Prysmian: partnership con DongFang electric per turbine eoliche offshore da 10 mw

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato un contratto con Dongfang Electric Corporation (Dec), una delle più grandi aziende di stato cinesi e uno dei leader mondiali nel settore dei sistemi per la generazione di energia. Il contratto, si legge in una nota, prevede la fornitura di cavi per il nuovo prototipo di turbina eolica offshore da 10 Mw di Dec che sarà installato nel parco eolico della China Three Gorges Corporation a Xinghuawan, nella provincia di Fujan. I cavi saranno prodotti nello stabilimento del Gruppo situato a Tianjin, in Cina.

Dopo un periodo di sviluppo di oltre 10 anni, il mercato dell’energia eolica in Cina sta ora attraversando una fase di trasformazione strategica. Il settore offshore può contare su un sempre maggior supporto da parte del governo cinese e le mega-turbine si rivelano essere la scelta preferenziale e più appropriata per le zone costiere meridionali e orientali della Cina, data la maggiore efficienza di prestazione e minori costi integrati.

Lo sviluppo di questa turbina non solo rappresenta un importante passo avanti per l’indipendenza tecnologica della Cina nel settore delle mega-turbine eoliche, ma è anche, e soprattutto, una pietra miliare per Dec nella transizione delle proprie strategie di mercato verso l’offshore.