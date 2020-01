Università: mobilitazione nazionale, anche a Palermo presidio volantinaggio

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Dalle 10 alle 12 di oggi, di fronte al pensionato Santi Romano, presso la Cittadella universitaria di Palermo, si terrà un presidio con volantinaggio della Flc Cgil Palermo e dell'Udu Palermo, in occasione della mobilitazione nazionale dell'Università. Come negli atenei delle principali città italiane, anche a Palermo docenti e ricercatori manifesteranno con un sit-in "per chiedere, tra le tante cose, più risorse, un rifinanziamento pubblico adeguato dei settori Università e ricerca, la riforma del reclutamento per Università ed enti di ricerca, l'eliminazione dei contratti para subordinati, la riforma del pre ruolo, l'aumento di almeno 200 milioni del Fondo integrativo statale, per garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti".