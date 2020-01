Palermo: Orlando, 'continuare cammino di libertà da paura'

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui per augurarci di continuare un cammino di libertà dalla paura. Quel cammino che è stato testimoniato e a noi comunicato da Piersanti Mattarella. La libertà dalla paura come alternativa all'egoismo: io ho cura, non ho paura. Ho cura dell'uomo, io ho cura del futuro, io ho cura del diverso da me. Non ho paura del nuovo, del futuro, del diverso da me e specie non ho paura di chi essendo diverso da me ha meno di me". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al termine della tradizionale celebrazione eucaristica a Palazzo delle Aquile.

"L'augurio - ha aggiunto - di concludere quest'anno e la nostra vita potendo ripetere "ho combattuto una buona battaglia, ho conservato la fede, ho terminato la corsa". Questo è l'augurio e l'impegno che tutti insieme possiamo assumere".