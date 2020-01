Indra: acquista Sia e si rafforza in ambito cybersecurity (2)

(Adnkronos) - "L'integrazione di Sia e il business cybersecurity di Indra crea un leader altamente specializzato in questo mercato, con un'offerta ampia e integrata e con una presenza transnazionale in grado rispondere alle minacce globali. La nuova entità sarà supportata da oltre 1.000 professionisti altamente qualificati ed esperti in cyber-security, composto da team di consulenza specializzati in diverse aree complementari. Questa leadership e l’ambizione di crescita conferiscono alla somma di Indra e Sia un'elevata capacità di acquisire talenti ", afferma Cristina Ruiz, direttore generale di Minsait, la società che raggruppa il business dell'Information Technology di Indra.

"È una soddisfazione personale e professionale avere realizzato con il nostro team, per 30 anni, un'azienda della reputazione di SIA. Sono molto grato ai nostri clienti e ai nostri professionisti. SIA e Indra condividono la stessa visione del mercato della cybersecurity e hanno la volontà e il talento per creare un leader globale. La combinazione di entrambe le organizzazioni ci pone in una posizione unica sul mercato, che permetterà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti e professionisti", aggiunge Enrique Palomares, fondatore di Sia.

La nuova entità nata dalla fusione vede Luis Álvarez nel ruolo di amministratore delegato, che seguirà l'integrazione e il piano di crescita nazionale e internazionale dei prossimi anni. Luis Álvarez ha una vasta esperienza nel settore, avendo in passato ricoperto ruoli di prestigio in aziende tecnologiche al servizio di grandi clienti con una forte presenza internazionale.