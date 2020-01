Ue: Breton, 'Nato resterà partner molti paesi ma Europa prenda suo destino in mano'

Parigi, 8 gen. (Adnkronos) - "La Nato è il partner militare di molti paesi dell'Unione Europea e lo resterà. Ognuno ha sentito la posizione espressa da alcuni membri dell'Alleanza. Penso in particolare ai presidenti Obama e Trump che hanno incitato l'Ue a prendere maggiormente in carica la propria difesa. Dobbiamo prepararci a prendere sempre di più il nostro destino in mano. E' questo il nostro trend". Così il nuovo commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton in un'intervista a 'Les Echos'.

Inoltre, aggiunge, "osservo che l'Europa è l'unico continente che ha ridotto il suo budget militare nel corso dell'ultimo decennio a contro corrente con l'accelerazione dell'evoluzione dei rapporti di forza mondiali".