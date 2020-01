Sicilia: Provenzano, 'polemiche? Nostra bussola è leale collaborazione istituzioni'

Palermo, 6 gn. (Adnkronos) - "Dobbiamo avere come bussola sempre la leale collaborazione tra le istituzioni, poi la dialettica e la diversità di opinione è inevitabile. L'impegno per lo sviluppo di questa terra ci accomuna poi tutti". Lo ha detto il ministro del Sud Giuseppe Provenzano, commentando le recenti polemiche con il governatore siciliano nello Musumeci. "Le cose che ho dette le ho dette nell'esercizio delle mie funzioni - dice - in particolare sui fondi europei. E' un impegno che Stato e Regioni del Sud che quest'anno sono riusciti a conseguire ma il lavoro da fare resta tanto". Ma "non farò mai mancare le mie idee e i miei suggerimenti", dice.