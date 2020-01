Migranti: interrogazione Cirielli a Lamorgese su episodio violenza a Salerno

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni Luciana Lamorgese dopo l’ennesimo episodio di violenza verificatosi, all’interno del pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno”. Lo annuncia il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli a seguito dell’aggressione da parte di un extracomunitario nei confronti di due agenti della vigilanza.

“Non vorrei – spiega Cirielli – che fosse sfuggita di mano la situazione relativa al controllo degli immigrati irregolari presenti in provincia di Salerno. Inoltre vorrei sapere dal ministro se si sta procedendo con le espulsioni degli stranieri che si trovano illegalmente nel territorio provinciale. E cosa si intende fare per garantire la sicurezza dei pronti soccorso degli ospedali italiani che, ormai, sono sempre più in balia di aggressioni da parte di balordi e clandestini” conclude Cirielli.