Mafia: omicidio Mattarella, il Capo dello Stato lascia il cimitero di Castellammare

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato il cimitero di Castellammare del Golfo (Trapani) dove ha reso omaggio al fratello Piersanti Mattarella, alla vigilia del 40esimo anniversario dell'omicidio avvenuto il 6 gennaio 1980 in via Libertà a Palermo. Con il Capo dello Stato erano presenti al cimitero, dove riposa anche la moglie, i tre figli, Bernardo Giorgio, figlioccio di Piersanti Mattarella, Laura e Francesco. Oltre ai due figli dell'ex Presidente della Regione assassinato Bernardo e Maria. Mattarella sta facendo ritorno a Palermo dove domani parteciperà alle seduta solenne all'Assemblea regionale siciliana per ricordare il fratello ucciso da Cosa nostra.