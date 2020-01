Governo: Salvini, 'appello a Befana, porta un ministro degli Esteri in Italia'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ieri volevo essere una mosca per sentire l'incontro tra Di Maio e Zingaretti: altissimo profilo... e poi Di Maio, il ministro degli Esteri, con quello che sta succedendo in Iran e in Libia che fa? Incontra Zingaretti. Ecco, faccio un appello alla Befana: porta un ministro degli Esteri che faccia il ministro degli Esteri". Lo dice Matteo Salvini ad un comizio a Cesenatico.