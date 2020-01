M5S: Aprile, 'non pago finché non chiariscono dove vanno i soldi'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ho sospeso il versamento dopo l'autoritaria modifica del soggetto destinatario di queste somme, che non è più il microcredito ma un comitato costituito da tre parlamentari del Movimento". Lo dice Nadia Aprile, deputata M5S, che figura nell'elenco dei morosi pentastellati al Corriere della sera.

"Dallo scorso aprile ho inviato numerose mail -spiega- per chiedere chiarimenti in ordine alle ragioni di tali modifiche e alla destinazione dei fondi finora versati dai parlamentari, che a novembre ammontavano a 4 milioni. Non ho ricevuto alcuna risposta se non il pressante invito a regolarizzare la mia posizione". Andrà con Fioramonti? "Non ho mai pensato di lasciare il Movimento. Semmai dovessi essere costretta, valuterò".