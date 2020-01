Smog: a Milano ottavo giorno di Pm10 sopra limiti, a Como revocate misure

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Proseguono, per l'ottavo giorno consecutivo, i livelli di smog sopra i livelli minimi consentiti in gran parte della Lombardia. A Milano, in particolare, la stazione di rilevamento centrale di via Senato registrava ieri un livello di polveri sottili (Pm10) superiori agli 80 milligrami al metro cubo, quando il limite è 50. Sono sopra il valore limite anche le altre stazioni di rilevamento, tra cui Milano Verziere e Milano Città Studi, ormai da otto giorni.

Da domani, le misure temporanee di primo livello saranno revocate a Como, dove si è registrato il secondo giorno consecutivo con media inferiore a 50 µg/m³. Restano attive a Milano, Monza, Cremona, Pavia e Bergamo. E proprio nel capoluogo il clima dei prossimi giorni resterà favorevole all'accumulo degli inquinanti. Almeno fino a giovedì prossimo non sono previste piogge e secondo il bollettino dell'Arpa i venti saranno deboli. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche nebbia in pianura in tarda serata.