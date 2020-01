Varese: trovano ladra 19enne in casa, arrestata dalla polizia di Busto

Milano 4 gen. (Adnkronos) - Tornando a casa nel pomeriggio trovano il cancello aperto e vedono dall'auto nel vialetto di casa due giovani aggirarsi nei pressi della loro abitazione. E' successo ieri a una coppia di Busto Arsizio (Varese), che è riuscita a far arrestare una ragazza di 19 anni per tentato furto dalla polizia. La complice che era con lei è riuscita a dileguarsi. La pattuglia di agenti, chiamata dal marito della coppia che nel frattempo era stato aiutato da un vicino a bloccare la giovane, ha fermato la donna, che ha ammesso il tentativo di furto. Alla polizia è stata consegnata la chiave inglese, che la ladra, recidiva nei furti in casa, teneva nascosta nel reggiseno.