Milano: un minore su 10 in povertà assoluta, entro marzo un piano (2)

(Adnkronos) - I soggetti partner del progetto saranno Fondazione Politecnico di Milano, ActionAid, Centro di ricerca sulle relazioni interculturali dell’Università Cattolica di Milano, Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, cooperativa ABCittà. Il progetto è stato finalizzato con il supporto di Bloomberg Associates ed opererà in sinergia con WeMi, il sistema di servizi digitali e fisici del Comune di Milano, e con Qubì, il programma di Fondazione Cariplo per contrastare la povertà minorile a Milano.

Una delle sfide è quella di colmare il divario educativo tra centro e periferie, dove vive il 43% dei bambini sotto i 15 anni e dove emergono in maniera significativa i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico prima del diploma, con conseguente minore accesso all’istruzione e al mondo del lavoro (in alcuni quartieri solo il 12% dei ragazzi si laurea).

A questo si aggiunge la crescente percentuale di under 18 di provenienza non italiana nelle scuole, che spesso genera il fenomeno del cosiddetto ‘white flight’, la fuga delle famiglie italiane verso le scuole del centro a scapito di alcuni istituti scolastici periferici. Non per ultimi vanno considerati i cambiamenti nelle famiglie e i differenti bisogni a cui il sistema pubblico è chiamato a rispondere per garantire a tutti la possibilità di accedere alle risorse e alle opportunità della città.