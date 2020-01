Sicilia: fondi tagliati a Gela e T.Imerese, M5S ricorre al Tar

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Il M5S ricorre al Tar contro la delibera del governo Musumeci che ha distratto 50milioni di euro assegnati alle aree di crisi di Gela e Termini Imerese. Secondo il Movimento, la Regione siciliana "avrebbe operato un'assoluta irritualità normativa, adottando una delibera che nei fatti poteva essere approvata solo previo parere della commissione Bilancio, passaggio che invece non è mai avvenuto".

"Lo abbiamo denunciato in tutte le sedi possibili, quella delibera è assolutamente illegittima - affermano Luigi Sunseri, Ketty Damante e Nuccio Di Paola - Ne avevamo chiesto per vie ufficiali la revoca, anche per dare la possibilità di supportare i due Comuni scippati di tali risorse, nell’individuazione di un percorso virtuoso che potesse loro permettere di usufruire dei fondi per gli investimenti. Invece da parte del governo Musumeci abbiamo trovato un vero e proprio muro di gomma. A questo punto - concludono - non ci resta che passare la questione al Tar Sicilia che dovrà giudicare sulla legittimità di quella delibera che, a nostro parere, non sta né in cielo né in terra".