Carbonizzato nel camper, fiamme partite dal mezzo

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - di Silvia MancinelliLe fiamme che nella tarda serata di venerdì hanno bruciato cinque camper in piazzale 12 ottobre 1492, a Garbatella, carbonizzando un uomo, sarebbero partite proprio dal Ford Transit nel quale dormiva la vittima. Al 50enne romeno, con problemi di dipendenza dall'alcol, quel mezzo era stato concesso a titolo di beneficenza da un italiano che continuava a pagare la sosta nell'area, 'tollerata' come spazio per i senza fissa dimora. Sconosciute, al momento, le cause del rogo. Sul posto impegnati nelle indagini i carabinieri dell'Eur in attesa della relazione dei Vigili del Fuoco. Non sono state trovate tracce visibili che facciano pensare al dolo, ma al momento non è esclusa alcuna pista.