M5S: Rospi, 'il movimento che ho conosciuto non c'è più'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il Movimento che ho conosciuto io non c’è più. La rivoluzione culturale promessa non c’è stata". Lo dice l'ex-M5S Gianluca Rospi a Repubblica. Seguirà l’ex ministro Fioramonti nel suo nuovo gruppo? "L’ho sentito il 30 dicembre, per dirgli che condividevo le sue ragioni, ma non mi ha detto nulla del gruppo. Se lo farà valuterò".

Lei se ne va perché non vuole più versare i contributi al M5S? "Ho smesso ad aprile, ma perché sono cambiate le regole. Ci avevano detto che sarebbero andati allo Stato, invece poi sono finiti a Rousseau. Senza nessuna spiegazione. Comunque ho versato ancora più di molti altri. Le somme mancanti le devolverò per eventi culturali o in beneficenza nel mio territorio". Di Casaleggio cosa pensa? "Che un conflitto d’interesse forse c’è..".