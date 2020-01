Iran: La Russa, 'non condivido grazie a Trump di Salvini'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Si tratta di una metodologia non nuova, tutti i presidente degli Stati Uniti d'America hanno utilizzato la strategia di colpire capi o presunti capi di operazioni terroristiche contro gli Usa. Semmai bisogna capire se è una strategia giusta o meno giusta, ma è sbagliato utilizzare quanto accaduto in Iraq per farne un motivo di polemica a favore o contro Trump". Il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, ex ministro della Difesa, intervistato da Affaritaliani.it, interviene sul raid Usa a Baghdad.

Quanto al grazie di Matteo Salvini a Trump, osserva: "Avrebbe dovuto dire anche grazie Clinton, grazie Obama etc... Non è che l'attuale presidente americano abbia usato un metodo diverso. Il ringraziamento agli Usa per la lotta al terrorismo lo condivido - spiega La Russa -, ma non condivido la personificazione su questo o quel presidente perché, piaccia o non piaccia, criticabile o non criticabile, questo modo di agire non è riconducibile a Trump bensì si tratta di una metodologia che appartiene al sistema americano e alla linea di difesa Usa contro il terrorismo. Non è mai stata diversa, è sempre stata così".