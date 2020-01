Alitalia: martedì alle 16 audizione De Micheli in commissione

Uccisione Soleimani, Netanyahu: Usa hanno diritto all'autodifesa

Roma, 3 gen. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con il presidente Usa Donald Trump per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un raid americano a Baghdad. "Come Israele ha diritto all'autodifesa, anche gli Stati Uniti hanno esattamente lo stesso diritto. Qassem Soleimani è responsabile per la morte di cittadini americani e molti altri innocenti. ...