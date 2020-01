Palermo: al via iscrizioni per nidi comunali

Palermo, 3 gen. (Adnkronos) - Al via le iscrizioni presso le strutture per la prima infanzia del Comune di Palermo per l'anno scolastico 2020/2021. Le domande dovranno essere presentate dai genitori entro il 31 gennaio 2020, esclusivamente online attraverso il portale della scuola del Comune. Ai servizi per la prima infanzia possono accedere i piccoli da 0 a 3 anni non compiuti al 1 settembre 2020. Possono presentare la domanda anche i futuri genitori purché la data presunta del parto, certificata dal medico, avvenga entro e non oltre il 31 luglio 2020. Chi dovesse avere difficoltà a compilare la domanda online può chiedere chiarimenti e assistenza presso le sede delle Unità didattiche educative (Ude) il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12.30, e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.