Sicilia: la Lega arriva all'Ars, gruppo possibile già dalla prossima settimana (2)

(Adnkronos) - Sulla composizione del gruppo Minardo lavora da tempo, in accordo con il commissario della Lega nell'isola Stefano Candiani. Guai però a parlare di una fuga da Forza Italia. "La nascita di un gruppo della Lega all'Ars - sottolinea - è una scelta coerente con l'orientamento nazionale del centrodestra. Ci sono storie che finiscono e storie che cominciano". Nessuna "ansia da prestazione" dunque o esigenza di creare un gruppo "con chissà quanti deputati". "Per il regolamento dell'Ars ne bastano tre - sottolinea Minardo - Da tre a salire...".

E in pole position ci sarebbe il deputato azzurro Orazio Ragusa che né smentisce né conferma. All'Adnkronos parla di "contatti" avuti con la Lega, di "ottimi rapporti" con l'onorevole Minardo e di un possibile passaggio di "cui si è parlato ma senza approfondire". La "disponibilità" e "l'altruismo" di Ragusa sono comunque tutti "nell'ottica di un centrodestra allargato e coeso". " Se tutto questo - dice - serve per una piattaforma allargata del centrodestra allora va bene, allora la presenza della Lega all'Ars si può guardare con interesse. Se è solo fine a se stesso, non ha senso". I tempi comunque ormai sono maturi. E già la Befana potrebbe avere in serbo novità per Sala d'Ercole.