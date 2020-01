M5S: Giarrusso, '11 mln italiani hanno votato 5 Stelle per vedere questo schifo?'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "E' davvero curioso che un ministro (Fioramonti, ndr) se ne vada dal governo ma continui a sostenerlo. Non parlerei quindi di sfarinamento dell'esecutivo e della maggioranza. Anzi, temo che la debolezza di Di Maio e del suo gruppo siano proprio la forza del governo". Lo dice il senatore 5 Stelle, Mario Michele Giarrusso, a Affaritaliani.it.

"Il Pd che aveva perso le elezioni ed era in caduta libera è riuscito nell'impresa di tornare al governo liberandosi di Renzi, seguito nemmeno da tutti i suoi fedelissimi. Quello del Pd - spiega il senatore pentastellato - è un vero e proprio capolavoro: i dem sono riusciti a mettere in minoranza in Consiglio dei ministri il gruppo principale in Parlamento. Non solo, già avevano il doppio dei ministri della Lega e ora si sono presi pure l'Università con il presidente della Conferenza dei rettori, cioè un classico barone".

Giarrusso si chiede: "Undici milioni di italiani hanno votato il M5S per vedere questo schifo? Il Pd non farà mai cadere il governo, non staccherà mai la spina perché un terno al Lotto così quando gli ricapita? E' come se avessero vinto al Superenalotto".