Capodanno: interrogazioni Fi su veglione in palazzo occupato Spin Time

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Il senatore Maurizio Gasparri e l’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia hanno presentato due interrogazioni al Ministro dell’Interno, al Senato e alla Camera, chiedendo chiarimenti "circa gli abusi compiuti dagli occupanti dell’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme e via Statilia, i cui due ingressi sono stati utilizzati per organizzare, in occasione dell’ultimo dell’anno, una mega festa a pagamento".

“Sono state violate tutte le norme di sicurezza, sono state realizzate autentiche truffe (denunciate da persone che hanno pagato e non hanno potuto accedere all’immobile), ci sono stati tafferugli con problemi di ordine pubblico. Spintoni, proteste, vere e proprie risse hanno determinato un caos nella notte dell’ultimo dell’anno. Il tutto -denunciano i due parlamentari di Forza Italia - in un immobile occupato che non viene sgomberato. Sarà il caso di ricordare che è lo stesso immobile per il quale il Papa mandò un suo incaricato a pagare le bollette. Evidentemente quei soldi sono serviti per organizzare speculazioni, feste illegali, eventi per i quali nessuno paga regolari tasse. È stata fatta la carità a gente immeritevole, alimentando l’illegalità. Forse sarebbe anche il caso che il governo italiano facesse dei passi diplomatici. Ma lo potrebbe fare soltanto se imporrà in primo luogo il rispetto della legge e dell’ordine in casa propria".