Prescrizione: Gelmini scrive a Fico, 'pdl Costa in aula il 13 gennaio'**

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Ho scritto una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per chiedere di calendarizzare subito la proposta di legge Costa (che prevede la cancellazione della riforma Bonafede sulla prescrizione) e iniziare la sua discussione in Aula a Montecitorio già lunedì 13 gennaio". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati

"La proposta di legge Costa ha iniziato il suo iter in Commissione Giustizia lo scorso 24 ottobre e non ci sono più scuse da accampare per rimandare ulteriormente il suo approdo in aula. Basta tergiversare, il Parlamento venga messo nelle condizioni di esaminare, giudicare e votare una pdl estremamente importante che - dopo l’entrata in vigore dello stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio - è ancora più urgente per il sistema giudiziario italiano e per l’intero Paese”.