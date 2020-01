Conti pubblici: Mef, a dicembre avanzo scende a 9,7 mld**

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Nel mese di dicembre 2019 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 9,7 miliardi di euro, in diminuzione di circa 2,8 mld rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (12,506 mld). Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze in un comunicato.