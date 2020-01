Infortuni: precipita da 5-6 metri, grave operaio a Lainate

In Belgio sospesa estradizione dell'ex leader catalano Puigdemont

Roma, 2 gen. (askanews) - In Belgio, un tribunale del riesame ha sospeso l'estradizione dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont e dell'ex ministro della sanità catalano Toni Comin, perchè coperti dall'immunità parlamentare in qualità di eurodeputati. Entrambi i politici risiedono in Belgio e sono ricercati dalla Spagna con l'accusa di sedizione, per aver organizzato nel 2017 il referendum ...