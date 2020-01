Milano: Salvini, 'solidarietà a vigili del fuoco aggrediti, soliti idioti centri sociali'

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - "Anno nuovo, i soliti vecchi idioti dei centri sociali, stavolta contro i Vigili del Fuoco. Solidarietà ai lavoratori aggrediti e la speranza, almeno stavolta, che i colpevoli finiscano in galera". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando l’aggressione ai danni dei vigili del fuoco avvenuta la notte di Capodanno in via Gola a Milano durante un intervento per spegnere un rogo di rifiuti. Da un vicino centro sociale sarebbe scattata la protesta con tanto di bottigliate contro i pompieri.