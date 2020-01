Lecco: a Dolzago cinque intossicati da monossido, due sono bambini

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Intervento del 118 all'alba a Dolzago, in provincia di Lecco, dove cinque persone sono rimaste intossicate dalla presenza di monossido di carbonio nell'aria, probabilmente a causa di una stufa. La chiamata ai sanitari arriva alle 6.06 da via Fratelli Gilardi: dei cinque, due sono donne e due sono bambini rispettivamente di 7 e 10 anni e tutti hanno mostrato sintomi da intossicazione: cefalea, nausea e vomito. Sono ricoverati tra Lecco e Erba in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.