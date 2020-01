Capodanno: Milano, due giovani perdono la mano per scoppio petardi

Milano, 1 gen. (Adnkronos) - Capodanno tragico nel milanese per due giovani che hanno perso la mano per lo scoppio di petardi. Nel primo caso un ragazzino di 14 anni ha subito l'amputazione della mano destra e diverse ferite, ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Coinvolti anche altri tre minori che hanno svito ferite al volto ma non gravi.

Nell'altro caso, a Limbiate, un giovane ha subito la semi-amputazione di 5 dita e l'abrasione di un orecchio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto gravemente ferito da un petardo che gli è esploso tra le mani. Indagini in corso.