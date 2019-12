M5S: Gruppo Camera, 'comprendiamo Fioramonti ma ora si lasci Parlamento',

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Lorenzo Fioramonti ha goduto della fiducia e della stima di tutto il Movimento 5 Stelle: il fatto che abbia ricoperto il ruolo di viceministro prima e di ministro poi, lo dimostra. E da ministro aveva tutta la possibilità di dare il suo contributo al governo e al Paese. Eravamo comunque pronti a collaborare con lui, in quanto membro del Gruppo parlamentare, per far tesoro della sua esperienza, per dar voce al suo punto di vista. Invece ha scelto una strada già intrapresa da diverse persone in questi anni: lasciare il Movimento ma mantenere il posto da parlamentare". Lo affermano Davide Crippa, Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri, rispettivamente capogruppo, vicepresidente e tesoriere del Movimento 5 Stelle alla Camera e i delegati d’Aula Soave Alemanno, Nicola Provenza e Antonio Federico.

"Nessuno si offende se, per motivi più o meno legittimi, qualcuno non si ritrova più nell’azione del Movimento. Basta che poi, nel rispetto dei cittadini che ci hanno votato, si rassegnino le dimissioni da parlamentare. Le deputate e i deputati del Movimento -concludono i membri del Direttivo del Gruppo M5S alla Camera- sono ancor più determinati di prima nel lavorare con forza, sacrificio e pazienza per il bene comune, non per sé stessi”.