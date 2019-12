Iv: Renzi, 'Gianotti simbolo italiano decennio, facciamo crescere altre Fabiole'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "L’uomo del decennio che rappresenta la grandezza dell’Italia, la sua storia e il suo futuro è... una donna. Si chiama Fabiola Gianotti. È stata confermata qualche settimana fa alla guida del Cern di Ginevra, uno dei più importanti centri di ricerca scientifica del mondo. Fabiola è un’italiana orgogliosa, una scienziata, una donna di valori e qualità. È poco conosciuta perché i media preferiscono troppo spesso evidenziare solo ciò che non va e mai le storie di successo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.

"Ma la storia della Gianotti -prosegue l'ex premier- dimostra che c’è un’Italia che funziona, che forma talenti, che compete nel mondo, che eccelle nella scienza e nell’innovazione. L’Italia degli anni Venti, per me, sarà una grande Italia se farà crescere altre Fabiole, non se inseguirà le sterili polemiche dei talk o le inutili discussioni tra partiti. E se darà spazio alle donne".

"Sarà il decennio in cui fare passi in avanti verso la vera parità e noi come Italia viva abbiamo iniziato con il concetto della diarchia. Ma per farlo occorrerà che le adolescenti di oggi -conclude Renzi- guardino di più a modelli come Fabiola Gianotti. È lei, per me, l’italiana del decennio".