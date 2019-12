Iv: Renzi, 'dobbiamo essere più presenti sul territorio, non bastano chat'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Alla ripresa dovremo anche lavorare per strutturare di più Italia viva. Siamo molto soddisfatti di questi primi tre mesi -in cui abbiamo ottenuto tra l’altro il risultato di non aumentare l’Iva- ma una critica che riceviamo dai territori è che non basta un’organizzazione dall’alto con tesseramento solo virtuale. I nostri ci chiedono sedi dove vedersi, non solo chat. E hanno ragione: ci stiamo lavorando". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.