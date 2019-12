Autostrade: Valente (M5S), 'bene intervento De Micheli per riduzione pedaggi'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Da alcuni giorni la viabilità autostradale tra Genova e Savona è un vero e proprio calvario per migliaia di cittadini costretti a subire code chilometriche rimanendo bloccati per ore in autostrada a causa dei numerosi cantieri aperti. Sono giorni che chiediamo ripetutamente ad Aspi di ridurre ed accorciare i cantieri e di azzerare il pedaggio nelle tratte interessate dai lavori. Durante l'incontro che si è svolto oggi al Mit, abbiamo costretto Aspi ad accettare di ridurre i pedaggi in Liguria per 10 milioni di euro". Lo scrive su Facebook Simone Valente, deputato M5S.

"I disagi vissuti in questi giorni dagli utenti -aggiunge- necessitavano di una risposta immediata che oltre al fattore economico, guardasse anche alla velocizzazione dei tempi e delle procedure di tutti i cantieri in essere. Grazie alla ministra De Micheli per averci ascoltato ed essere intervenuta immediatamente mentre altri facevano solo inutile polemica sulla pelle dei cittadini".