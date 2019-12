Governo: Intergruppo deputate, solidali con Azzolina, più spazio a donne

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - L’Intergruppo delle deputate per i diritti delle donne e le pari opportunità, guidato da Luara Boldrini, ritiene che "avere più donne nelle posizioni di vertice vada a vantaggio dell’intero Paese. La scelta di Lucia Azzolina a ministra dell’Istruzione è sicuramente un passo importante in questa direzione poiché va a colmare quello che ancora rimane una forte disuguaglianza nella rappresentanza femminile al governo. Inoltre, come Intergruppo donne della Camera, chiediamo al premier Conte e a tutti i partiti di portare riequilibrio tra uomini e donne nei board e vertici di authority di nomina pubbliche, che il Parlamento sarà chiamato a fare nei prossimi mesi. Non c’è maggior indicatore di cultura innovativa della presenza femminile nella società".

"Integrare e responsabilizzare appieno le donne, in senso economico e politico, è il passo più importante che un Paese possa fare per rafforzare le basi della società e della propria competitività. L’Italia ha bisogno di immaginare il proprio futuro insieme, donne e uomini, per creare davvero le condizioni e le politiche del domani, superando così discriminazioni di genere e sessismo ancora purtroppo presenti nella nostra società, come si è potuto constatare anche ai danni di Lucia Azzolina a cui va la solidarietà dell’intero Intergruppo".